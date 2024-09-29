Lüleburgaz Belediye Başkanı Gerenli, itfaiye personeliyle bir araya geldi

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, İtfaiye Haftası dolayısıyla itfaiye personelini ziyaret etti.

Gerenli, beraberindeki belediye başkan yardımcıları Ceyhun Akgöl, Kemal Pektaş ve Gökhan Kaya Atay ile itfaiye personelinin haftasını tebrik etti.

İtfaiyecilerin zorlu görevi icra ettiğini ifade eden Gerenli, kendi canları pahasına vatandaşların canlarını ve mallarını kurtardığını belirtti.

Herkesin kaçtığı yere itfaiyecilerin koşarak gittiğini dile getiren Gerenli, yangın, sel, afet ve trafik kazası gibi durumlarda canla başla görevlerini en iyi şekilde yerine getirdiklerini kaydetti.