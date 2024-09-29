Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz'da Avrupa Spor Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 12:39 Güncelleme: 29.09.2024 - 12:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Lüleburgaz'da Avrupa Spor Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce "Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri" sloganıyla 8 Kasım Stadında düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Etkinlikte, öğrenciler ve aileleri hentbol, futbol, masa tenisi, badminton, bilek güreşi, step aerobik, basketbol, karate, taekwondo, judo, güreş, voleybol, cimnastik yaptı.

        Programa, Kaymakam Salih Yüce, Gençlik ve Spor Müdürü Tayfun Ercan da katıldı.

        - Üniversiteli aile desteği verildi

        Lüleburgaz Belediyesince üniversiteli aile desteği sürüyor.

        Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, üniversiteli aile desteği programının güz dönemi başvurularının başladığını belirtti.

        Başvuruların 1 Kasım'a kadar süreceğini ifade eden Gerenli, güz dönemi için lisans eğitim gören öğrencinin ailesine 12 bin lira, ön lisans eğitim gören öğrencinin ailesine ise 10 bin lira destek verileceğini kaydetti.

        Gerenli, destek paketinin devam edeceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Diş hekimine muştalı ve pompalı saldırı: "Husumetlimi nasıl tedavi edersin?"
        Diş hekimine muştalı ve pompalı saldırı: "Husumetlimi nasıl tedavi edersin?"
        Bakan Şimşek'ten işletmeler için uyarı
        Bakan Şimşek'ten işletmeler için uyarı
        Defnedildiği gün unutuldu
        Defnedildiği gün unutuldu
        Kurşun ayakkabıya isabet etmişti! Alacak kavgasında 'ayakkabılı' uzlaşı
        Kurşun ayakkabıya isabet etmişti! Alacak kavgasında 'ayakkabılı' uzlaşı
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        Adana'nın kazananı
        Adana'nın kazananı
        Meclis 1 Ekim'de yoğun mesaisine başlıyor
        Meclis 1 Ekim'de yoğun mesaisine başlıyor
        Yasak ilişki denilen cinayetin nedeni bambaşka çıktı! Katil, cezaevine girmek isterken yakalandı
        Yasak ilişki denilen cinayetin nedeni bambaşka çıktı! Katil, cezaevine girmek isterken yakalandı
        Hizbullah'ın yeni lideri kim olacak?
        Hizbullah'ın yeni lideri kim olacak?
        Türkiye’deki 'yeni nesil mafya' hakkında neler biliniyor?
        Türkiye’deki 'yeni nesil mafya' hakkında neler biliniyor?
        Dünyada bir ilk
        Dünyada bir ilk
        "Buruk'un şımarıklığı ve fantezisi..."
        "Buruk'un şımarıklığı ve fantezisi..."
        Helene Kasırgası'yla mücadele!
        Helene Kasırgası'yla mücadele!
        Akşam saatlerine dikkat! Meteoroloji'den Marmara uyarısı
        Akşam saatlerine dikkat! Meteoroloji'den Marmara uyarısı
        İran'da binlerce kişi İsrail'i protesto etti
        İran'da binlerce kişi İsrail'i protesto etti
        Mourinho'nun Antalyaspor 11'i
        Mourinho'nun Antalyaspor 11'i
        Sivrisinekler insanları nasıl tespit eder?
        Sivrisinekler insanları nasıl tespit eder?
        Çocuklarda görülen PANS ve PANDAS sendromlarına dikkat!
        Çocuklarda görülen PANS ve PANDAS sendromlarına dikkat!
        Zamanda yolculuk
        Zamanda yolculuk
        En büyük pişmanlığını açıkladı
        En büyük pişmanlığını açıkladı

        Benzer Haberler

        Kırklareli Valisi Turan, OSB'de incelemede bulundu
        Kırklareli Valisi Turan, OSB'de incelemede bulundu
        Lüleburgaz Belediye Başkanı Gerenli, itfaiye personeliyle bir araya geldi
        Lüleburgaz Belediye Başkanı Gerenli, itfaiye personeliyle bir araya geldi
        Lüleburgaz İtfaiyesi 8 ayda 475 yangın ve 79 trafik kazasına müdahale etti
        Lüleburgaz İtfaiyesi 8 ayda 475 yangın ve 79 trafik kazasına müdahale etti
        Kırklareli'nde kuyuya düşen köpek kurtarıldı
        Kırklareli'nde kuyuya düşen köpek kurtarıldı
        Kırklareli Valisi Turan, şehit aileleriyle buluştu
        Kırklareli Valisi Turan, şehit aileleriyle buluştu
        Kırklareli'nde jandarma trafik denetimi yaptı
        Kırklareli'nde jandarma trafik denetimi yaptı