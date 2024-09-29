Lüleburgaz'da Avrupa Spor Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce "Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri" sloganıyla 8 Kasım Stadında düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte, öğrenciler ve aileleri hentbol, futbol, masa tenisi, badminton, bilek güreşi, step aerobik, basketbol, karate, taekwondo, judo, güreş, voleybol, cimnastik yaptı.

Programa, Kaymakam Salih Yüce, Gençlik ve Spor Müdürü Tayfun Ercan da katıldı.