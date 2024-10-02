Kırklareli'nde 18 yıl 56 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kırklareli'nin Kavaklı beldesinde 18 yıl 56 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kırklareli'nin Kavaklı beldesinde 18 yıl 56 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, yaptıkları çalışmada "herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan 18 yıl 56 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.G'yi yakaladı.
İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen E.G, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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