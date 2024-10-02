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        Kırklareli'nde 18 yıl 56 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kırklareli'nin Kavaklı beldesinde 18 yıl 56 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 09:35 Güncelleme: 02.10.2024 - 09:35
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        Kırklareli'nde 18 yıl 56 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Kırklareli'nin Kavaklı beldesinde 18 yıl 56 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, yaptıkları çalışmada "herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan 18 yıl 56 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.G'yi yakaladı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen E.G, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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