Kırklareli'nde "Kızılcıkdere 4. Bağ Bozumu" etkinliği yapıldı

Kırklareli'nde "Kızılcıkdere 4. Bağ Bozumu" etkinliği düzenlendi.

Köy meydanında kortej ile başlayan etkinliğe, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Kızılcıkdere Köyü Muhtarı Mustafa Birkan Teke ile bazı kurum müdürleri, sivil toplum örgütleri temsilcileri ile köylüler katıldı.

Etkinlikte, yöresel kıyafetli köylü kadınlar davul ve zurna eşliğinde bir süre oynadıktan sonra etkinlik alanına yürüdü.

Köy Muhtarı Teke, burada yaptığı konuşmada, bağ bozumu etkinliklerinin bu yıl 4'üncüsünü düzenlediklerini belirtti.