Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde "Kızılcıkdere 4. Bağ Bozumu" etkinliği yapıldı

        Kırklareli'nde "Kızılcıkdere 4. Bağ Bozumu" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 15:06 Güncelleme: 05.10.2024 - 15:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde "Kızılcıkdere 4. Bağ Bozumu" etkinliği yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nde "Kızılcıkdere 4. Bağ Bozumu" etkinliği düzenlendi.

        Köy meydanında kortej ile başlayan etkinliğe, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Kızılcıkdere Köyü Muhtarı Mustafa Birkan Teke ile bazı kurum müdürleri, sivil toplum örgütleri temsilcileri ile köylüler katıldı.

        Etkinlikte, yöresel kıyafetli köylü kadınlar davul ve zurna eşliğinde bir süre oynadıktan sonra etkinlik alanına yürüdü.

        Köy Muhtarı Teke, burada yaptığı konuşmada, bağ bozumu etkinliklerinin bu yıl 4'üncüsünü düzenlediklerini belirtti.

        Üzüm üreticilerinin zor günler geçirdiğini ifade eden Teke, bu yıl etkili olan dolu nedeniyle üzüm bağlarının büyük zararlar gördüğünü belirtti.

        Bugün bağ bozumunu gerçekleştireceklerini aktaran Teke, "Afetten hemen sonra yanımızda olan tüm kurum kuruluşlarının yetkililerine çok teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanlığımızdan gelen ödenek ile bir nebze de olsa çiftçilerimiz nefes aldı. Bu yıl da etkinliklerimiz biraz buruk geçse de güzel bir şekilde kutlayacağız." diye konuştu.

        Etkinliğe katılan protokol üyeleri daha sonra stantları gezdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Bahçeli'den Sinan Ateş ve DEM Parti mesajları
        Bahçeli'den Sinan Ateş ve DEM Parti mesajları
        İran İsrail’e yönelik hedefleri belirledi
        İran İsrail’e yönelik hedefleri belirledi
        Jelert de çözüm olmadı
        Jelert de çözüm olmadı
        Hizbullah'ın yeni liderine ulaşılamıyor
        Hizbullah'ın yeni liderine ulaşılamıyor
        Bilinçsiz kullanılan vitamin ve takviyelerde ani kalp krizi uyarısı!
        Bilinçsiz kullanılan vitamin ve takviyelerde ani kalp krizi uyarısı!
        Hastane yolunda radar ceza kesti! Sonuç ne oldu?
        Hastane yolunda radar ceza kesti! Sonuç ne oldu?
        Vahşete tepki gösterdiler
        Vahşete tepki gösterdiler
        Etten neler neler çıktı
        Etten neler neler çıktı
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Komşusunu öldürdü! Babası ve kardeşini yaraladı! Şaşırtan savunma!
        Komşusunu öldürdü! Babası ve kardeşini yaraladı! Şaşırtan savunma!
        Gedson Fernandes'e Milli müjde
        Gedson Fernandes'e Milli müjde
        Bağışıklığınızı güçlendirecek kış çayı tarifleri
        Bağışıklığınızı güçlendirecek kış çayı tarifleri
        "Önümüzdeki hafta yeni bir müjde bekliyoruz"
        "Önümüzdeki hafta yeni bir müjde bekliyoruz"
        Silah yakalatmaya “Ogün Samast” düzenlemesi geliyor 
        Silah yakalatmaya “Ogün Samast” düzenlemesi geliyor 
        Tarih boyunca hiç vârolmayan Lübnan’ı, Abdülhamid’in Washington Elçisi kurmuştu
        Tarih boyunca hiç vârolmayan Lübnan’ı, Abdülhamid’in Washington Elçisi kurmuştu
        Hamas yöneticisinden "7 Ekim" açıklaması
        Hamas yöneticisinden "7 Ekim" açıklaması
        Keşfedilme hikâyesi müzede
        Keşfedilme hikâyesi müzede

        Benzer Haberler

        Kırklareli Valisi Turan'a ziyaretler sürüyor
        Kırklareli Valisi Turan'a ziyaretler sürüyor
        Kırklareli Valisi Turan, yol kontrol noktalarında incelemede bulundu
        Kırklareli Valisi Turan, yol kontrol noktalarında incelemede bulundu
        Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı
        Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Otomobil stepnelerinde kaçak sigara ve parfüm ele geçirildi
        Otomobil stepnelerinde kaçak sigara ve parfüm ele geçirildi
        Kırklareli'nde köpek sahiplenen hayvanseverlere kulübe hediye edildi
        Kırklareli'nde köpek sahiplenen hayvanseverlere kulübe hediye edildi