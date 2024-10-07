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        Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

        Kırklareli kent merkezi ile Lüleburgaz ilçesinde yapılan kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 10:17 Güncelleme: 07.10.2024 - 10:24
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        Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
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        Kırklareli kent merkezi ile Lüleburgaz ilçesinde yapılan kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Lüleburgaz ilçesinde iki iş yerinde kaçak elektronik eşya, içki ve tütün satışının yapıldığını belirledi.

        Ekipler, düzenlenen operasyonda söz konusu iki iş yeri ile bir ticari minibüste arama yaptı.

        Aramalarda 142 kaçak elektronik eşya, 21 şişe kaçak içki, 6 bin 670 gram kaçak tütün, 18 bin 640 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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