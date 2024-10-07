Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli kent merkezi ile Lüleburgaz ilçesinde yapılan kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Lüleburgaz ilçesinde iki iş yerinde kaçak elektronik eşya, içki ve tütün satışının yapıldığını belirledi.

Ekipler, düzenlenen operasyonda söz konusu iki iş yeri ile bir ticari minibüste arama yaptı.

Aramalarda 142 kaçak elektronik eşya, 21 şişe kaçak içki, 6 bin 670 gram kaçak tütün, 18 bin 640 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.