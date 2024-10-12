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        Lüleburgaz'da öğrenciler sokak temizliğine katıldı

        Lüleburgaz ilçesinde ortaokul öğrencileri "Temiz Sokaklar Mutlu Yarınlar" Projesi kapsamında cadde ve sokaklarda temizlik yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 10:54 Güncelleme: 12.10.2024 - 11:40
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        Lüleburgaz'da öğrenciler sokak temizliğine katıldı
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        Lüleburgaz ilçesinde ortaokul öğrencileri "Temiz Sokaklar Mutlu Yarınlar" Projesi kapsamında cadde ve sokaklarda temizlik yaptı.

        Lüleburgaz Belediyesince yürütülen proje kapsamında Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcıları Derya Aktan, Kemal Pektaş ve 8 Kasım Ortaokulu öğrencileri Yıldız Mahallesi'nde bir araya geldi.

        Aktan ve Pektaş ile öğrenciler cadde ve sokakları süpürerek çöpleri topladı.

        Yaklaşık 1 saat süren programda toplanan çöpler Lüleburgaz Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince alındı.

        Galeri
        Galeri

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