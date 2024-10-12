Lüleburgaz'da öğrenciler sokak temizliğine katıldı

Aktan ve Pektaş ile öğrenciler cadde ve sokakları süpürerek çöpleri topladı.

Lüleburgaz Belediyesince yürütülen proje kapsamında Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcıları Derya Aktan, Kemal Pektaş ve 8 Kasım Ortaokulu öğrencileri Yıldız Mahallesi'nde bir araya geldi.

Lüleburgaz ilçesinde ortaokul öğrencileri "Temiz Sokaklar Mutlu Yarınlar" Projesi kapsamında cadde ve sokaklarda temizlik yaptı.

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