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        Lüleburgaz'da devrilen tırın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu

        Lüleburgaz ilçesinde devrilen tırın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 09:24 Güncelleme: 15.10.2024 - 09:24
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        Lüleburgaz'da devrilen tırın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu
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        Lüleburgaz ilçesinde devrilen tırın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

        Ayhan Ö. yönetimindeki 34 DEH 776 plakalı tır, Ceylan köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada sürücü devrilen tırdan yara almadan kurtuldu.

        Tır vinç yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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