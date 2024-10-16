Kırklareli'nden kısa kısa
Pınarhisar Belediyesi ağaç budama çalışmalarına başladı.
Pınarhisar Belediyesi ağaç budama çalışmalarına başladı.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, cadde, sokak ve parklardaki ağaçlarda budama faaliyetlerini yürütüyor.
Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı açıklamada, ekiplerin çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü belirtti.
Ağaçlandırma çalışmalarına önem verdiklerini ifade eden Talay, ağaçların sağlıklı bir şekilde yetişmeleri amacıyla budama faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini kaydetti.
- Gebe okulu kayıtları başladı
Kırklareli'nde anne adayları için açılacak gebe okulu kayıtları başladı.
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamada, gebe okuluna katılmak isteyen anne adaylarının emzirme danışmanlığı ile kadın hastalıkları ve doğum polikliniklerine başvuruda bulunabilecekleri belirtildi.
Gebe okulunda 21-24 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek eğitimlere gebeliğinin 30. hafta ve sonrasında olan anne adaylarının katılabileceği bildirildi.
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