Gebe okulunda 21-24 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek eğitimlere gebeliğinin 30. hafta ve sonrasında olan anne adaylarının katılabileceği bildirildi.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamada, gebe okuluna katılmak isteyen anne adaylarının emzirme danışmanlığı ile kadın hastalıkları ve doğum polikliniklerine başvuruda bulunabilecekleri belirtildi.

Ağaçlandırma çalışmalarına önem verdiklerini ifade eden Talay, ağaçların sağlıklı bir şekilde yetişmeleri amacıyla budama faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, cadde, sokak ve parklardaki ağaçlarda budama faaliyetlerini yürütüyor.

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