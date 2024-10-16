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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Belediyesi ağaç budama çalışmalarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 10:29 Güncelleme: 16.10.2024 - 10:29
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Pınarhisar Belediyesi ağaç budama çalışmalarına başladı.

        Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, cadde, sokak ve parklardaki ağaçlarda budama faaliyetlerini yürütüyor.

        Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı açıklamada, ekiplerin çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü belirtti.

        Ağaçlandırma çalışmalarına önem verdiklerini ifade eden Talay, ağaçların sağlıklı bir şekilde yetişmeleri amacıyla budama faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini kaydetti.

        - Gebe okulu kayıtları başladı

        Kırklareli'nde anne adayları için açılacak gebe okulu kayıtları başladı.

        Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamada, gebe okuluna katılmak isteyen anne adaylarının emzirme danışmanlığı ile kadın hastalıkları ve doğum polikliniklerine başvuruda bulunabilecekleri belirtildi.

        Gebe okulunda 21-24 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek eğitimlere gebeliğinin 30. hafta ve sonrasında olan anne adaylarının katılabileceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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