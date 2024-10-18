Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Lüleburgaz'da "Kitap ve Edebiyat Fuarı" başladı

        Lüleburgaz Belediyesince bu yıl ikincisi düzenlenen "Kitap ve Edebiyat Fuarı" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 11:50 Güncelleme: 18.10.2024 - 11:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lüleburgaz'da "Kitap ve Edebiyat Fuarı" başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Lüleburgaz Belediyesince bu yıl ikincisi düzenlenen "Kitap ve Edebiyat Fuarı" başladı.

        Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisinde gerçekleştirilen fuar, düzenlenen törenle ziyarete açıldı.

        Belediye Başkanı Murat Gerenli, açılış töreninde yaptığı konuşmada, bilim ve sanatın büyük önem taşıdığını söyledi.

        Bilim ve sanatın bir toplumun en önemli unsurları olduğunu ifade eden Gerenli, yerel yönetim olarak sanat konusunda Lüleburgaz'da birçok etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

        Gerenli, Lüleburgaz'da sanat akademisi ve diğer tüm birimlerle edebiyattan yazılıma, şiirden seramiğe ve resme kadar sanatın her dalının gelişmesi için çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

        Konuşmanın ardından 27 yayınevi, 81 yazar ve sanatçının katıldığı fuarın açılışı yapıldı.

        Fuar, 20 Ekim Pazar gününe kadar ziyarete açık olacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        ABD'de seçim harcamaları rekor kırdı
        ABD'de seçim harcamaları rekor kırdı
        Uzmanlardan "Doğu Anadolu Fay Zonu" açıklaması: "Döngü tamamlandı"
        Uzmanlardan "Doğu Anadolu Fay Zonu" açıklaması: "Döngü tamamlandı"
        MİT'ten siber casusluk operasyonu! 20 tutuklu
        MİT'ten siber casusluk operasyonu! 20 tutuklu
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        İşte Sinvar'ın vurulduğu yer
        İşte Sinvar'ın vurulduğu yer
        Sinvar'ın ölümünün yankıları
        Sinvar'ın ölümünün yankıları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        30 yıl sonra gelen taciz açıklaması
        30 yıl sonra gelen taciz açıklaması
        7 bin TL üzeri ödemelere banka şartı Resmi Gazete'de
        7 bin TL üzeri ödemelere banka şartı Resmi Gazete'de
        Nereden çıktı bu Dubai çikolatası?
        Nereden çıktı bu Dubai çikolatası?
        Mehmet Uçum’dan ‘çözüm süreci’ açıklaması
        Mehmet Uçum’dan ‘çözüm süreci’ açıklaması
        Arda ve Kenan, Golden Boy finalisti!
        Arda ve Kenan, Golden Boy finalisti!
        Dolunay geceyi aydınlattı!
        Dolunay geceyi aydınlattı!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları
        Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları
        Takipçi sayısını katladı
        Takipçi sayısını katladı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'nin hayal kırıklığı!
        Fenerbahçe'nin hayal kırıklığı!
        Paris'in 'süper gücü' Hiperaktivite
        Paris'in 'süper gücü' Hiperaktivite

        Benzer Haberler

        Kırklareli Nüfus Müdürü Atay'dan "sürücü belgesi" uyarısı
        Kırklareli Nüfus Müdürü Atay'dan "sürücü belgesi" uyarısı
        Kırklareli'nde bir depoda 3 bin 360 litre etil alkol ele geçirildi
        Kırklareli'nde bir depoda 3 bin 360 litre etil alkol ele geçirildi
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan hükümlü ve şüpheliler yakalandı
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan hükümlü ve şüpheliler yakalandı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Kırklareli'nde taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Trakya'da geçen ay 4 bin 548 konut satıldı
        Trakya'da geçen ay 4 bin 548 konut satıldı