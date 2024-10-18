Lüleburgaz'da "Kitap ve Edebiyat Fuarı" başladı

Lüleburgaz Belediyesince bu yıl ikincisi düzenlenen "Kitap ve Edebiyat Fuarı" başladı.

Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisinde gerçekleştirilen fuar, düzenlenen törenle ziyarete açıldı.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, açılış töreninde yaptığı konuşmada, bilim ve sanatın büyük önem taşıdığını söyledi.

Bilim ve sanatın bir toplumun en önemli unsurları olduğunu ifade eden Gerenli, yerel yönetim olarak sanat konusunda Lüleburgaz'da birçok etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını belirtti.