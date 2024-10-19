Lüleburgaz'da "Temiz Sokaklar Mutlu Yarınlar" Projesi sürüyor
Lüleburgaz Belediyesince yürütülen "Temiz Sokaklar Mutlu Yarınlar" Projesi devam ediyor.
Lüleburgaz Belediyesince yürütülen "Temiz Sokaklar Mutlu Yarınlar" Projesi devam ediyor.
Proje kapsamında Sevgi Mahallesi'nde cadde ve sokaklar temizlenerek fidan dikimi yapıldı.
Etkinliğe Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Derya Aktaş, Sevgi Mahallesi Muhtarı Nilüfer Karabacak, yerel çevre koruma görevlileri, Trakya Afet Gönüllüleri Derneği temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Etkinlikte, cadde ve sokaklardaki çöpler toplandı.
Aktaş ile beraberindekiler temizlik kampanyasının gerçekleştirildiği mahallelerde ıhlamur fidanı dikildi.
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