Kırklareli'nde öğrencilere anız yakmanın zararları anlatıldı

Anızın yakılmasının doğru bir uygulama olmadığını aktaran Karaca, anız yakmanın havaya, doğaya ve canlılara önemli ölçüde zarar verdiğini kaydetti.

Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yaptığı açıklamada, eğitimler kapsamında yaklaşık 100 öğrenciye ulaştıklarını belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Üsküp Atatürk Ortaokulu, Kavaklı Şehit Varol Çalışkan Ortaokulu ve İnece Merkez Ortaokulu'nda gerçekleştirilen eğitimlerde, anız yakmanın toprak yapısına, canlılara, doğaya ve havaya olumsuz etkileri hakkında öğrencilere bilgi verildi.

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