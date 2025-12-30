Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        53 yıllık sigara bağımlılığından tedaviyle kurtuldu

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde yaşayan 63 yaşındaki İsmail Kulat, Sağlıklı Hayat Merkezinden aldığı destekle 53 yıl kullandığı sigarayı bıraktı.

        Giriş: 30.12.2025 - 11:45 Güncelleme: 30.12.2025 - 11:45
        53 yıllık sigara bağımlılığından tedaviyle kurtuldu
        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde yaşayan 63 yaşındaki İsmail Kulat, Sağlıklı Hayat Merkezinden aldığı destekle 53 yıl kullandığı sigarayı bıraktı.

        Kulat, kalp ağrısı ve nefes darlığı şikayetleriyle başvurduğu aile hekiminin yönlendirmesiyle, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesindeki sigara bırakma polikliniğinde tedaviye başladı.

        Dr. Sermin Günay'ın uyguladığı ilaçlı tedavi yöntemiyle Kulat, kısa sürede sigara bağımlılığından kurtuldu.

        Yaklaşık 6 aydır sigara içmeyen Kulat, rahat nefes almanın ve torununa sarılabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

        - "Keşke daha önce bıraksaydım"

        Kulat, AA muhabirine, sigara kullanmaya çok küçük yaşta başladığını söyledi.

        Yaklaşık 53 yıl sigara kullandığını ifade eden Kulat, bu yılların pişmanlığını yaşadığını dile getirdi.

        Aile hekiminin yönlendirmesiyle sigara bırakma polikliniğine başvurduğunu belirten Kulat, şunları kaydetti:

        "Sigarayı bıraktıktan sonra nefes alışım değişti. Kilo aldım ama onun dışında çok daha rahat nefes alabiliyorum. Önceden hiçbir şeyin tadını alamıyordum. Şimdi çayın da yemeğin de tadını alıyorum. Keşke daha önce bıraksaydım. Maddi kısmını bir kenara bıraksak bile manevi olarak bana çok zarar verdi. Şimdi ise bıraktığım için çok rahatım."

        - "Sigara içerken torunuma sarılamıyordum"

        Sigara içtiği dönemde torununun sigara kokusundan dolayı kendisinden uzak durduğunu belirten Kulat, sigaranın insanı sevdiklerinden ayırdığını ifade etti.

        Vatandaşlara sigaradan uzak durmaları çağrısında bulunan Kulat, şöyle konuştu:

        "Sigara içerken torunuma sarılamıyordum çünkü kokudan dolayı benden kaçıyordu. Şimdi gayet rahatım. Şimdi torunumla sürekli beraberiz, oyunlar oynuyoruz. Sigarayı bıraktığım için torunumla baş başa vakit geçirebildiğim için gayet mutluyum. Şimdi daha rahatım, nefes aldığım için mutluyum. Sigarayı bıraktığımdan dolayı cildim de değişti. Önceden sigara içerken yanaklarım olduğu gibi çöküktü, bıraktığımdan dolayı kilo da alınca düzeldi."

        Dr. Sermin Günay, akciğer kanseri vakalarının yüzde 85-90’ının nedeninin sigara olduğunu belirterek, sigara içenlerde akciğer kanseri riskinin oldukça yüksek olduğunu ifade etti.

        Sigaranın birçok sağlık sorununa yol açtığını vurgulayan Günay, sigara bağımlılığından kurtulmak isteyen vatandaşları sigara bırakma polikliniğine davet etti.

