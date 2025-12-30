KTSO'da emlak danışmanlığı sınavı yapıldı
Kırklareli'nde Emlak Danışmanlığı Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Sınavı yapıldı.
Kırklareli'nde Emlak Danışmanlığı Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Sınavı yapıldı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi (MEYBEM) ve Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde oda binasında gerçekleştirilen sınava 4 kursiyer katıldı.
KTSO Başkanı Soner Ilık, yaptığı açıklamada, sınava giren kursiyerlere başarılar diledi.
Sınavın 23'sünün düzenlendiğini belirten Ilık, vatandaşların emlak sektöründe faaliyet gösterilebilmesi için yetki belgesi alması gerektiğini bildirdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.