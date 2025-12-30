Habertürk
        KTSO'da emlak danışmanlığı sınavı yapıldı

        KTSO'da emlak danışmanlığı sınavı yapıldı

        Kırklareli'nde Emlak Danışmanlığı Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Sınavı yapıldı.

        Giriş: 30.12.2025 - 12:00 Güncelleme: 30.12.2025 - 12:00
        KTSO'da emlak danışmanlığı sınavı yapıldı
        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi (MEYBEM) ve Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde oda binasında gerçekleştirilen sınava 4 kursiyer katıldı.

        KTSO Başkanı Soner Ilık, yaptığı açıklamada, sınava giren kursiyerlere başarılar diledi.

        Sınavın 23'sünün düzenlendiğini belirten Ilık, vatandaşların emlak sektöründe faaliyet gösterilebilmesi için yetki belgesi alması gerektiğini bildirdi.

