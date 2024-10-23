"Kırklareli Rumeli Göçmenlerinin Dilleri Ne Kadar Korunmuştur" konferansı yapıldı

Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Yılmaz, "Rumeli coğrafyasının batısıyla doğusu, kuzeyi ile güneyi farklı ağızlar kullanır. Yani Makedonya'da farklı, Deliorman'da farklı, Trakya'da farklı, Yunanistan'a ya da daha aşağı coğrafyaya inince farklı ağızlar var." dedi.

Yılmaz, Fen Edebiyat Fakültesi Ahmet Cevdet Paşa Salonunda düzenlenen "Kırklareli İli Rumeli Göçmenlerinin Dilleri Ne Kadar Korunmuştur" konferansında, Osmanlı döneminin son zamanlarında yaşanan Rumeli göçleriyle birlikte çok büyük insan ve kültür akınları yaşandığını belirtti.

Göçlerin sadece insan yada eşya naklinden ibaret olmadığını anlatan Yılmaz, Rumeli'den ve Balkanlardan göç eden insanların beraberinde büyük bir kültür ve dil dünyası da yerleştikleri topraklara götürdüğünü vurguladı. Rumeli coğrafyasında çok farklı dil türlerinin bulunduğunu ifade eden Yılmaz, "Rumeli coğrafyasının batısıyla doğusu, kuzeyi ile güneyi farklı ağızlar kullanır. Yani Makedonya'da farklı, Deliorman'da farklı, Trakya'da farklı, Yunanistan'a ya da daha aşağı coğrafyaya inince farklı ağızlar var. Buna sebep de Anadolu yada Karadeniz tarafına geldikleri coğrafyanın farklı dil ve kültür özellikleridir. Dolayısıyla Rumeli göçmenlerinin dilleri geldikleri şehirlere göre farklılık arz eder." diye konuştu.