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        Kırklareli'nde özel güvenlik görevlilerine eğitim verildi

        Kırklareli Üniversitesinde görevli özel güvenlik personeli bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 09:06 Güncelleme: 25.10.2024 - 09:20
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        Kırklareli'nde özel güvenlik görevlilerine eğitim verildi
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        Kırklareli Üniversitesinde görevli özel güvenlik personeli bilgilendirildi.

        İl Özel İdaresi Cazibe Merkezinde düzenlenen programda, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince özel güvenlik hukuku, genel kollukla ilişkiler, güvenlik farkındalığı, etkili iletişim, öfke kontrolü, kitle psikolojisi, toplumsal olaylara müdahale esasları, asayiş hizmeti, uyuşturucu madde bilgileri ve terörle mücadele konularında eğitim verildi.

        Toplantı güvenlik görevlilerinin sorularının yanıtlanması ile sona erdi. Özel güvenlik görevlilerine yönelik eğitim faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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