Kırklareli'nde Kayalıköy Barajı'nın doluluk oranı yüzde 15'e düştü

Edirne'ye içme suyu sağlayan Kırklareli'nin Kayalıköy Barajı'nın su seviyesi, kuraklık nedeniyle azaldı.

DSİ 112. Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, barajın su seviyesi haziran ayından itibaren azalmaya başladı.

Depolama hacmi 149 milyon 856 bin metreküp olan barajda 21 milyon 820 bin metreküp su bulunuyor. Yüzde 15'i dolu seviyede olup Edirne'nin de içme suyunun sağlandığı barajda, su seviyesi her geçen gün düşüyor.