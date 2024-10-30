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        Kırklareli'nde iki haftada 358 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırklareli'nde iki haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 358 yabancı uyruklu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 11:07 Güncelleme: 30.10.2024 - 11:28
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        Kırklareli'nde iki haftada 358 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kırklareli'nde iki haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 358 yabancı uyruklu yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10-23 Ekim tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.

        Jandarma, çalışmalarında 358 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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