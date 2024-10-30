Kırklareli Valisi Turan'dan Kızılay Haftası mesajı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kızılay Haftası nedeniyle mesajı yayımladı.

Turan, mesajında Türk Kızılayın din, dil, ırk ayrımı yapmadan savaş ve doğal afetler sonrasında, dünyanın en uzak yerlerindeki ihtiyaç sahiplerine bile karşılık beklemeksizin şefkat elini uzatan, acılarını hafifletmeye çalışan, yaralarını saran dünyanın en köklü ve güçlü yardım teşkilatı olduğunu belirtti.

Türk Kızılayın sevgi, hoşgörü, şefkat, merhamet ve dayanışma kültürünün anlamlı bir tezahürü olduğunu ifade eden Turan, Kızılayın üstlendiği görevi kurulduğu günden bu yana başarıyla yerine getirdiğini kaydetti.