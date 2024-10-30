Ticaret Bakanı Bolat, Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu

Ziyaretlerde Bakan Yardımcıları Sezai Uçarmak ile Özgür Volkan Ağar da yer aldı.

Bolat, programını Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut ve Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla'yı ziyaret ederek tamamladı.

Belediye binasında Bolat'ı Vali Uğur Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay ile vatandaşlar karşıladı. Bakan Bolat, burada Belediye Başkanı Talay'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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