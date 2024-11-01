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        Kırklareli'nde İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı

        Kırklareli'nde İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 09:00 Güncelleme: 01.11.2024 - 09:19
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        Kırklareli'nde İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı
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        Kırklareli'nde İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

        Kurul, Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünde Vali Uğur Turan başkanlığında toplandı.

        Toplantıda Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Aytaç Babalıoğullu, 9 ayda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Kentte iş ve meslek danışmanları tarafından 10 bin 595 bireysel danışmanlık, 2 bin 208 işveren danışmanlığı ile 669 engelli danışmanlığı görüşmesi yapıldığını ifade eden Babalıoğullu, iş arayan 138'i engelli 5 bin 239 kişinin özel sektörde istihdam edildiğini belirtti.

        Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantı, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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