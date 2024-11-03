İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, denetimlerin süreceği bildirildi.

Vatandaşların kesintisiz ve sağlıklı bir suya erişimini sağlamak istediklerini ifade eden Yayla, kentte tüm alt yapı hatlarının iyileştirileceğini belirtti.

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