Kırklareli'nden kısa kısa
Babaeski ilçesinde su hattı yenileme çalışmaları başladı.
Babaeski ilçesinde su hattı yenileme çalışmaları başladı.
Belediye Başkanı Fırat Yayla, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları takip etti.
Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Yayla, alt yapı çalışmalarına önem verdiklerini söyledi.
Vatandaşların kesintisiz ve sağlıklı bir suya erişimini sağlamak istediklerini ifade eden Yayla, kentte tüm alt yapı hatlarının iyileştirileceğini belirtti.
- Arılı kovan tespit çalışmaları yapıldı
Pınarhisar ilçesinde arılı kovan tespit çalışması yapıldı.
Pınarhisar Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede arılı kovan desteklemesinden yararlanan üreticileri denetledi.
Ekipler, denetimde destekleme kapsamında verilen arılı kovanların kontrolünü gerçekleştirdi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, denetimlerin süreceği bildirildi.
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