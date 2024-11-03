Kırklareli'nde süt ürünü ihraç eden işletmeler denetlendi.

Ekipler, denetimde ihracatı gerçekleştirilen peynir çeşitlerinden numune alarak araçlara yüklenmesi ve araç kasasının mühürlenmesi çalışmalarını takip etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, İnece beldesinde bir süt ürünleri işletmesinde denetimde bulundu.

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