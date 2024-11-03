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        Kırklareli'nde süt ürünü ihraç eden işletmeler denetlendi

        Kırklareli'nde süt ürünü ihraç eden işletmeler denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 14:20 Güncelleme: 03.11.2024 - 14:22
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        Kırklareli'nde süt ürünü ihraç eden işletmeler denetlendi
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        Kırklareli'nde süt ürünü ihraç eden işletmeler denetlendi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, İnece beldesinde bir süt ürünleri işletmesinde denetimde bulundu.

        Ekipler, denetimde ihracatı gerçekleştirilen peynir çeşitlerinden numune alarak araçlara yüklenmesi ve araç kasasının mühürlenmesi çalışmalarını takip etti.

        Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, denetimlerin süreceğini kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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