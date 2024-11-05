Kırklareli'nde başkasına ait takograf kartı ile otobüs kullanan sürücülere cezai işlem uygulandı
Kırklareli'nde başkasına ait takograf kartı ile otobüs kullanan 6 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Kırklareli'nde başkasına ait takograf kartı ile otobüs kullanan 6 sürücüye cezai işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri yolcu otobüslerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
Denetimde sürücü ve araçların belgeleri kontrol edildi. Ekipler, 6 sürücünün başkasına ait takograf kartı kullandıklarını tespit etti.
Takograf kartlarına el konulurken sürücülere cezai işlem uygulandı.
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