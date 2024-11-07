Lüleburgaz'da devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı
Lüleburgaz'da motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.
Lüleburgaz'da motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.
Arda A. yönetimindeki 39 ADN 450 plakalı motosiklet, Dere Mahallesi'nde bariyerlere çarpıp devrildi.
Kazada, motosiklet sürücüsü Arda A. yaralandı.
İhbar üzerine yaralı motosiklet sürücüsü 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine sevk edildi.
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