Kentin ana arterlerinde ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirmek için çalışmalarını ifade eden Gerenli, çalışmaları en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Aktan, programın ardından yaptığı konuşmada, projenin el birliği ve iş birliği halinde başarıyla yürütüldüğünü kaydetti.

Gruplar halinde cadde ve sokaklara ayrılan katılımcılar, yol ve kaldırımları süpürüp, çöpleri topladı.

Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Derya Aktan, belediye temizlik personeli, vatandaşlar ve öğrencilerin de katıldığı programda, Gündoğu Mahallesi'nde cadde ve sokaklarda temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.