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        Kırklareli'nde kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 11:07 Güncelleme: 09.11.2024 - 11:07
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        Kırklareli'nde kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

        Yılmaz Mahallesi'nde yaşayan Erkan Yıldızoğlu'ndan (57) 2 gün haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yardımıyla eve giren sağlık görevlileri, Yıldızoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenaze, incelemenin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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