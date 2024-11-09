Kırklareli'nde apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen bir apartman sakini, sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, alevleri fark eden apartman sakinleri binayı boşalttı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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