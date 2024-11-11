Kırklareli'nin kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi

Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü verilen resepsiyonla kutlandı.

Belediye Başkanı Derya Bulut, düğün salonunda verilen resepsiyonda yaptığı konuşmada, kurtuluşun yıl dönümünün coşku ve gururla kutlandığını söyledi.

Kurtuluş günlerinin, bir milletin kalbinde açan bağımsızlık çiçekleri olduğunu belirten Bulut, "Anadolu'nun dört bir yanında olduğu gibi Kırklareli'nin de bağrında kök salan aziz bir iradeyi temsil eder kurtuluş günleri. Bize bırakılan bu kutlu mirası birlik içinde ve inançla koruyacağız. O günlerin kahramanlarının gösterdiği cesareti, bugün biz de ülkemizi, şehrimizi her alanda yükselterek yaşatacağız." diye konuştu.

Bulut, Türkiye'nin sınırlarındaki her türlü tehdide karşı devletin bütün imkanlarının seferber edildiğini, hainlerin hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklarını dile getirdi. Türk milletinin kararlı duruşunun dünyaya örnek olduğunu ifade eden Bulut, "Bizim terk edecek bir vatanımız yoktur, çizilecek bir sınırımız yoktur, bölünecek bir milletimiz yoktur, yıkılacak bir devletimiz yoktur. Bizim tüm bunlardan vazgeçecek tek bir insanımız dahi yoktur. Çünkü bizim harcımız, İstiklal Marşı'mızda yazılmıştır." görüşünü paylaştı.