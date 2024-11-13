Kırklareli'nde yerli yulaf çeşitleri deneme sahası kuruldu

Ekiplerin deneme sahasında takip ve kontrollerini gerçekleştireceğini ifade eden Sağdıç, yerli tohumla hububat üretimini arttırmak istediklerini söyledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abuzer Sağdıç, yaptığı açıklamada, geliştirilen yerli yulaf çeşitlerinin bölgeye uygun olanı tespit etmeye çalıştıklarını belirtti.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce geliştirilen yerli tohumların bölgenin iklim koşulları ve toprak yapısına uygunluğu test edilecek.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Emirali köyünde oluşturulan demonstrasyon sahasına "Kuşak", "Kınalı", "Elmas" ve "Kaymaklı" yulaf tohumu ekildi.

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