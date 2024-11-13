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        Kırklareli'nde yerli yulaf çeşitleri deneme sahası kuruldu

        Lüleburgaz'da 4 yerli yulaf çeşidi için demonstrasyon sahası oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 14:54 Güncelleme: 13.11.2024 - 15:10
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        Kırklareli'nde yerli yulaf çeşitleri deneme sahası kuruldu
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        Lüleburgaz'da 4 yerli yulaf çeşidi için demonstrasyon sahası oluşturuldu.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Emirali köyünde oluşturulan demonstrasyon sahasına "Kuşak", "Kınalı", "Elmas" ve "Kaymaklı" yulaf tohumu ekildi.

        Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce geliştirilen yerli tohumların bölgenin iklim koşulları ve toprak yapısına uygunluğu test edilecek.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abuzer Sağdıç, yaptığı açıklamada, geliştirilen yerli yulaf çeşitlerinin bölgeye uygun olanı tespit etmeye çalıştıklarını belirtti.

        Ekiplerin deneme sahasında takip ve kontrollerini gerçekleştireceğini ifade eden Sağdıç, yerli tohumla hububat üretimini arttırmak istediklerini söyledi.

        Sağdıç, yerli yulaf çeşitlerinin hasadı sonrasında sonuçlarını üreticiler ile paylaşacaklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri

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