Kırklareli Valisi Turan, Lüleburgaz'da ziyarette bulundu
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesinde Biz Bize Yeteriz İnsani Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesinde Biz Bize Yeteriz İnsani Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.
Turan, dernek başkanı Emin Sanpur'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bu tür derneklerin sayısının artması gerektiğini ifade eden Turan, Sanpur ve yönetimine başarı diledi.
Ziyarette Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce de bulundu.
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