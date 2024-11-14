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        Kırklareli Valisi Turan, Lüleburgaz'da ziyarette bulundu

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesinde Biz Bize Yeteriz İnsani Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 11:15 Güncelleme: 14.11.2024 - 11:15
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        Kırklareli Valisi Turan, Lüleburgaz'da ziyarette bulundu
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesinde Biz Bize Yeteriz İnsani Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

        Turan, dernek başkanı Emin Sanpur'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bu tür derneklerin sayısının artması gerektiğini ifade eden Turan, Sanpur ve yönetimine başarı diledi.

        Ziyarette Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce de bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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