Turan, programda gazilerle sohbet edip, Kore Savaşı'nın şehit ve gazilerin mücadelesi ile kazanıldığını belirtti.

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