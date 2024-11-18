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        Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 12 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 09:41 Güncelleme: 18.11.2024 - 09:41
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        Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 12 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesi düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerde bulundu.

        Ekipler, denetimde 12 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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