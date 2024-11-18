Kırklareli'nde Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı düzenlenecek

Kırklareli'nde 4. Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı düzenlenecek.

Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, yaptığı yazılı açıklamada, 4. Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı'nın 5-8 Aralık tarihlerinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Fuarın Kırklareli Valiliği, Kırklareli Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ticaret Borsası iş birliğinde kapalı pazaryeri ve fuar alanında yapılacağını ifade eden Altıntel, fuarda en son geliştirilen araç ve gereçlerin sergileneceğini kaydetti.