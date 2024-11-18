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        Kırklareli'nde Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı düzenlenecek

        Kırklareli'nde 4. Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 13:16 Güncelleme: 18.11.2024 - 13:16
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        Kırklareli'nde Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı düzenlenecek
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        Kırklareli'nde 4. Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı düzenlenecek.

        Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, yaptığı yazılı açıklamada, 4. Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı'nın 5-8 Aralık tarihlerinde gerçekleştirileceğini belirtti.

        Fuarın Kırklareli Valiliği, Kırklareli Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ticaret Borsası iş birliğinde kapalı pazaryeri ve fuar alanında yapılacağını ifade eden Altıntel, fuarda en son geliştirilen araç ve gereçlerin sergileneceğini kaydetti.

        Çiftçilerin de makine ve ekipman satın alabilmek için fuarı heyecanla beklediğini aktaran Altıntel, tüm kurumların fuara en iyi şekilde hazırlandığını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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