Kırklareli'nde buğday ve kanola ekili alanlar kontrol edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, buğday ve kanolaların gelişimini inceledi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bölgede kanola ekimi sona ererken, buğday ekimi ise büyük oranda tamamlandı.

Buğday ve kanolanın bazı bölgelerde çimlendiği, yağışlarla birlikte çiftçilerin yabancı ot mücadelesi yapması gerektiği belirtildi.

- Yol yapım çalışması Pınarhisar ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, Camikebir Mahallesi Madenler 3. Sokak'ta parke taş kaplama çalışması sürüyor. Belediye Başkanı İhsan Talay çalışmaları takip ederek ekiplerden bilgi aldı. İlçede ana arterlerin alt ve üstyapı çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Talay, ekiplerin ara cadde ve sokaklarda çalıştığını kaydetti.

Sokakları yenileyerek mahallelere değer katmaya devam ettiklerini aktaran Talay, yol yapım çalışmalarını en kısa sürede bitirmeyi hedeflediklerini belirtti. - Elektrik kesintisi Kırklareli'nde bir köyde elektrik kesintisi yapılacak. TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Karakoç köyüne yarın bir süre enerji verilmeyecek.