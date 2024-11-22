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        Üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü Kırklarelispor futbolcusu Cenk Doğan yaralandı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 09:18 Güncelleme: 22.11.2024 - 09:32
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        Üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü Kırklarelispor futbolcusu Cenk Doğan yaralandı
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor oyuncusu Cenk Doğan idaresindeki 34 DT 2373 plakalı otomobil, Ahmetbey beldesi yakınlarında üst geçidin ayağına çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        ​​​​​​​Kırklarelispor Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Cenk Doğan, bugün Lüleburgaz yolunda araç seyir halindeyken havanın yağışlı olmasından dolayı kaza geçirmiştir. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa süre yeşil sahalara dönmesini temenni ediyoruz." denildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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