Üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü Kırklarelispor futbolcusu Cenk Doğan yaralandı

​​​​​​​Kırklarelispor Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Cenk Doğan, bugün Lüleburgaz yolunda araç seyir halindeyken havanın yağışlı olmasından dolayı kaza geçirmiştir. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa süre yeşil sahalara dönmesini temenni ediyoruz." denildi.

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