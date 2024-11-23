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        Kırklareli'nde iki grup arasındaki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Kırklareli'nde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 12:25 Güncelleme: 23.11.2024 - 12:31
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        Kırklareli'nde iki grup arasındaki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Kırklareli'nde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

        İstasyon Mahallesi 4. Sokak'ta bulunan bir inşaata gelen grup, burada işçilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada 2 kişi silah ve bıçakla yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaralı 2 kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

        Polis ekipleri de olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı. İnşaatta yapılan aramada ise olayda kullanılan bıçak ve silah ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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