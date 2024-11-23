Kırklareli'nde iki grup arasındaki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Polis ekipleri de olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı. İnşaatta yapılan aramada ise olayda kullanılan bıçak ve silah ele geçirildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İstasyon Mahallesi 4. Sokak'ta bulunan bir inşaata gelen grup, burada işçilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada 2 kişi silah ve bıçakla yaralandı.

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