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        Kırklareli'nde kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları sürüyor

        Kırklareli'nde kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 17:35 Güncelleme: 25.11.2024 - 17:35
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        Kırklareli'nde kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları sürüyor
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        Kırklareli'nde kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezince aile içi şiddet ve kadına karşı şiddetle mücadele çalışmaları kapsamında kentte esnaf ve vatandaşlara broşür dağıtıldı.

        Ekipler, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla şiddet mağduru kadınlara yönelik önleyici ve koruyucu tedbirlerin uygulanması hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

        Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) da tanıtıldığı etkinlikte, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında bilgi verildi.

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