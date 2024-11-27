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        CHP'li Karatepe ve Demir, Kırklareli'nde partililerle buluştu

        CHP Genel Başkan Yardımcıları Yalçın Karatepe ile Volkan Demir, Kırklareli'nde parti teşkilatıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 18:25 Güncelleme: 27.11.2024 - 18:25
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        CHP'li Karatepe ve Demir, Kırklareli'nde partililerle buluştu
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        CHP Genel Başkan Yardımcıları Yalçın Karatepe ile Volkan Demir, Kırklareli'nde parti teşkilatıyla bir araya geldi.

        Karatepe, partisinin il başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Kırklareli'nde sivil toplum ve işçi örgütleri, esnaf ve vatandaşlarla buluştuklarını belirtti.

        Vatandaşların isteklerini, esnafların da sorunlarını dinlediklerini ifade eden Karatepe, ekonomiden sorumlu heyet olarak, her sektörün, her vatandaşın sorunlarını tespit etmeye çalıştıklarını söyledi.

        CHP'nin ekonomi politikası üzerine çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Karatepe, "Bir sonraki seçimde iktidar olacağını bilen, buna samimi olarak inanan bir partinin ekonomi kadroları olarak bugün burada ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. İktidar olduğumuz zaman uygulayacağımız ekonomi programının detayları üzerinde çalışıyoruz. Çok güçlü bir ekonomik program ile bugün karşı karşıya kaldığımız sorunların tamamını, ücretliler, emekliler, iş dünyası, esnaf, tarım sektöründe çiftçilerin yaşadıkları sorunlar ve hayatın diğer alanlarında eğitim, sağlık gibi konularda sorunları çözecek programlar hayata geçirmek çabasını etkin bir şekilde sürdürüyoruz." diye konuştu.

        Demir de ziyaretlerde bir araya geldikleri her bir vatandaştan, esnaftan ve iş insanından edindikleri bilgilerle yaşanan sorunları raporladıklarını belirterek, çözüm önerileri sunduklarını kaydetti.

        Partisinin ekonomi ekibi olarak saha ziyaretlerini sürdüreceklerini anlatan Demir, esnaf ve vatandaşların sesini duyurmaya devam edeceklerini bildirdi.

        Ziyarette, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, CHP İl Başkanı Bora Terzi de yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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