Kırklareli'nde 8. Çocuk Şenliği düzenlenecek
Kırklareli Üniversitesi Tiyatro Kulübünce 8. Çocuk Şenliği düzenlenecek.
Kırklareli Üniversitesi Tiyatro Kulübünce 8. Çocuk Şenliği düzenlenecek.
Tiyatro Kulübünden yapılan açıklamada, şenliğin yarın Kırklareli Belediyesi Kültür Salonu'nda gerçekleştirileceği belirtildi.
Şenlikte, "Mutluluk Ormanı", "Gezegen Kutusu" ve "Yıldızlı Gece Masalı" oyunlarının izleyiciyle buluşacağı ifade edildi.
Ücretsiz olan şenliğe tüm çocuklar davet edildi.
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