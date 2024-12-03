Kırklareli'nde "Aday Havuz Sistemi" tanıtıldı

Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Aytaç Babalıoğullu, "Aday Havuz Sistemi" üzerinden işverenlerin iş arayanlara doğrudan ulaşabileceğini bildirdi.

Babalıoğullu, yaptığı yazılı açıklamada, sistemin işverenlere zaman kazandırdığını belirtti.

İşverenlerin ilan açmadan adaylara ulaşarak istedikleri kriterlerdeki kişileri sistemden görüntüleyebileceklerini ifade eden Babalıoğullu, şunları kaydetti:

"İşverenlerin iş gücü ihtiyaçlarını karşılamak için ilan açıp, ilana başvuru sürecini beklemeden yenilikçi aday havuz sistemi ile kendi kriterlerine uygun adayları sistem üzerinden bularak seçtiği kişilere mesaj yoluyla hızlıca ulaşabilecek.

İşverenler, aylık olarak bin kişiye kadar arama yapma imkanına sahip olacak. İşverenler potansiyel iş gücünün özgeçmişlerini inceleyebilecek ve kendilerine en uygun adayları seçerek aday havuzlarını oluşturabilecek. Bu sistem ile işverenler, iş ilanı açmadan nitelikli işçi adaylarına ulaşabilecek, adayların öz geçmişlerinde yer alan nitelikleri görüntüleyebilecekler. İşverenler, Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereği, adayların kişisel bilgilerine erişmeden yalnızca yetkinliklerine ulaşabilecek. İŞKUR'a kayıtlı olsun ya da olmasın, tüm işverenler sistem üzerinden arama yapabilecek. Ancak, aday bilgilerini detaylı incelemek ve havuz oluşturma özelliklerinden sadece İŞKUR'a kayıtlı işverenler faydalanabilecek."