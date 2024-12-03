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        AK Parti Demirköy İlçe Başkanı Koca mazbatasını aldı

        AK Parti Demirköy 8. Olağan İlçe Kongresinde yeniden başkanlığa seçilen Erdoğan Koca, mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 14:43 Güncelleme: 03.12.2024 - 14:53
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        AK Parti Demirköy İlçe Başkanı Koca mazbatasını aldı
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        AK Parti Demirköy 8. Olağan İlçe Kongresinde yeniden başkanlığa seçilen Erdoğan Koca, mazbatasını aldı.

        Yönetim kurulu üyeleriyle İlçe Seçim Kuruluna giderek mazbatasını alan Koca, gazetecilere yaptığı açıklamada, kongrede kendisine destek verenlere teşekkür etti.

        Kongrenin birlik, beraberlik içerisinde gerçekleştirildiğini belirten Koca, ilçeye ve vatandaşlara hizmete devam etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        AK Parti'nin, milletin partisi olduğunu ifade eden Koca, "İnşallah birlik, beraberlik ve huzur içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kongremizde bizlere destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Seçilen bütün arkadaşlarımız ile birlikte ilçemiz ve milletimiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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