Kırklareli İl Genel Meclisi aralık ayı toplantıları devam ediyor

Kırklareli İl Genel Meclisi aralık ayı toplantıları sürüyor.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Yeşim Girgin'in başkan vekilliğinde gerçekleştirilen toplantıda, 2. birleşime ait tutanak özeti okundu.

Demirköy ilçesinin Avcılar köyünde bir arazinin turizm tesis alanı, eko turizm ve kırsal turizm tesis alanında bulunan bir yapının apart otel alanı ilan edilmesine yönelik uygulama imar planı değişikliği yapılması talep edilen gündem maddesi görüşüldü.

Toplantıda meclisin imar ve bayındırlık komisyonu raporu okundu. Raporda, söz konusu yapının turizm tesis alanı, eko turizm ve kırsal turizm tesis alanı içerisinde olması dolayısıyla apart otel alanı ilan edilmesinde sakınca olmadığı yönünde görüş bulunuyor. Gündem maddesi komisyon görüşü kapsamında oy birliği ile kabul edildi.