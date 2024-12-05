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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, okul ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 16:57 Güncelleme: 05.12.2024 - 17:27
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, okul ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaymakam Çanakcıoğlu, Kaynarca İlkokulunu ziyaret etti.

        Öğrencilerle sohbet eden Çanakcıoğlu, öğretmenlerin isteklerini dinledi.

        Çanakcıoğlu, ardından okuldaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        - Başkan Talay, TOKİ inşaatını inceledi

        Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, TOKİ 2. etap inşaatında incelemede bulundu.

        Konut inşaatlarını gezen Talay, yetkililerden bilgi aldı.

        Talay, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2. etap TOKİ konutları yapımının hızla devam ettiğini belirtti.

        Konutların gelecek yıl eylül ayında tamamlanmasının hedeflendiğini ifade eden Talay, dairelerin aralık ayında hak sahiplerine teslim edilmesini beklediklerini kaydetti.

        Proje kapsamında 66 3+1, 190 2+1 ve 2 kapıcı dairesi ile 12 dükkanın yapıldığını dile getiren Talay, ilçeye toplamda 460 konut kazandırılmış olacağını söyledi.

        - Milli Eğitim Müdürü Akdemir'den okul ziyaretleri

        Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, okulları ziyaret etti.

        Akdemir, Namık Kemal Ortaokulu ile Arife Bekir Uğurlu İlkokulunu ziyaret ederek, eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

        Okulları gezen Akdemir, öğrencilerle çeşitli oyunlar oynadı.

        Akdemir, daha sonra öğretmenlerin isteklerini dinledi.

        - İl Genel Meclisi toplantısı yapıldı

        Kırklareli İl Genel Meclisi aralık ayı toplantısı yapıldı.

        İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, tutanak özetlerinin okunmasıyla başladı.

        Toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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