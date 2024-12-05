Akdemir, Namık Kemal Ortaokulu ile Arife Bekir Uğurlu İlkokulunu ziyaret ederek, eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Proje kapsamında 66 3+1, 190 2+1 ve 2 kapıcı dairesi ile 12 dükkanın yapıldığını dile getiren Talay, ilçeye toplamda 460 konut kazandırılmış olacağını söyledi.

Talay, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2. etap TOKİ konutları yapımının hızla devam ettiğini belirtti.

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