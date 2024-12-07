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        Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı

        Kırklareli'nde trafik denetiminde 127 araç trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 11:10 Güncelleme: 07.12.2024 - 11:10
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        Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı
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        Kırklareli'nde trafik denetiminde 127 araç trafikten men edildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 27 Kasım - 3 Aralık tarihlerinde trafik denetimi yapıldı.

        19 bin 381 aracın kontrol edildiği denetimlerde, trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.

        Denetimlerde, 3 sürücünün belgesi geçici süreyle geri alındı.

        Ekipler kontrollerde sürücülere emniyet kemerinin önemi ve kış lastiği hakkında da bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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