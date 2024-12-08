Lüleburgaz'da şehir içi ulaşımda "kent kart" uygulaması başlayacak

Lüleburgaz ilçesinde toplu taşıma araçlarında "kent kart" uygulamasına başlayacak.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, "kent kart" uygulamasının 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacağını belirtti.

Yeni ödeme yönteminin hem fiziki kart, hem de cep telefonu mobil uygulamasından QR kodu ile yapılabileceğini aktaran Gerenli, ayrıca banka ya da kredi kartıyla da ödemenin gerçekleştirilebileceğini kaydetti.