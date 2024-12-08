Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Lüleburgaz'da şehir içi ulaşımda "kent kart" uygulaması başlayacak

        Lüleburgaz ilçesinde toplu taşıma araçlarında "kent kart" uygulamasına başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 14:56 Güncelleme: 08.12.2024 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lüleburgaz'da şehir içi ulaşımda "kent kart" uygulaması başlayacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Lüleburgaz ilçesinde toplu taşıma araçlarında "kent kart" uygulamasına başlayacak.

        Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, "kent kart" uygulamasının 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacağını belirtti.

        Yeni ödeme yönteminin hem fiziki kart, hem de cep telefonu mobil uygulamasından QR kodu ile yapılabileceğini aktaran Gerenli, ayrıca banka ya da kredi kartıyla da ödemenin gerçekleştirilebileceğini kaydetti.

        Lüleburgaz Kent İçi Yolcu Erişimi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine bağlı tüm minibüslerde yeni uygulama sayesinde nakit ödemelerin sona ereceğini bildiren Gerenli, "kent kart" uygulamasının ilçeye hayırlı olmasını diledi.

        Kart kullanan vatandaşların sivil ve öğrenci tarifelerinde avantajlı fiyatlardan faydalanacağı belirten Gerenli, kent kart kullanım tarifesinin sivil 20 lira, öğrenci 17 lira, banka ya da kredi kartı ile ulaşım ücretinin ise 30 lira olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Esad rejimi çöktü, gözler Rusya'da
        Esad rejimi çöktü, gözler Rusya'da
        "Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir"
        "Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir"
        Muhalifler Esad'ın konutunda
        Muhalifler Esad'ın konutunda
        Habertürk ekibi Şam girişinde
        Habertürk ekibi Şam girişinde
        Muhalifler Şam'a girdi, Esad rejimi sona erdi
        Muhalifler Şam'a girdi, Esad rejimi sona erdi
        Şam'dan havalanan uçaktan sinyal alınamıyor
        Şam'dan havalanan uçaktan sinyal alınamıyor
        13 yıllık trajedi! Aylan bebek mülteci dramının sembolü olmuştu
        13 yıllık trajedi! Aylan bebek mülteci dramının sembolü olmuştu
        Suriye'nin 'hakim muhalifi' HTŞ nedir?
        Suriye'nin 'hakim muhalifi' HTŞ nedir?
        Suriyeliler Esad'ın düşmesini kutluyor
        Suriyeliler Esad'ın düşmesini kutluyor
        Beşar Esad: Ağabeyinin ölümü yaşamını değiştirdi
        Beşar Esad: Ağabeyinin ölümü yaşamını değiştirdi
        Kasımpaşa'dan resmi açıklama: Mahkemeye gidiyor!
        Kasımpaşa'dan resmi açıklama: Mahkemeye gidiyor!
        Şerif Gören hayatını kaybetti
        Şerif Gören hayatını kaybetti
        Darphane’den iddialara net yanıt: UTTS teknolojisi yüzde 100 güvenli
        Darphane’den iddialara net yanıt: UTTS teknolojisi yüzde 100 güvenli
        Sivas'ta ilk 11'ler belli oldu!
        Sivas'ta ilk 11'ler belli oldu!
        "Kendini Roma'da sanıyor!"
        "Kendini Roma'da sanıyor!"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Çıngır!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Çıngır!
        'Hanım ağa' cinayeti! Failleri torunları çıktı
        'Hanım ağa' cinayeti! Failleri torunları çıktı
        Zihninizi uyandırın, günü kazanın!
        Zihninizi uyandırın, günü kazanın!
        "Peki kim üretecek"
        "Peki kim üretecek"
        Michelin yıldızlı restoran sayısı 14 oldu
        Michelin yıldızlı restoran sayısı 14 oldu

        Benzer Haberler

        Demirköy'de yol yapım çalışmaları sürüyor
        Demirköy'de yol yapım çalışmaları sürüyor
        AK Parti Demirköy ilçe Kadın Kolları Başkanlığına Zilyas seçildi
        AK Parti Demirköy ilçe Kadın Kolları Başkanlığına Zilyas seçildi
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Vize'de destekleme ve yetiştirme kursları sürüyor
        Vize'de destekleme ve yetiştirme kursları sürüyor
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'de 6 kişinin öldüğü selde gerekçeli karar: Sanıklar olayın gerçe...
        Kırklareli'de 6 kişinin öldüğü selde gerekçeli karar: Sanıklar olayın gerçe...