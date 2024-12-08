Kırklareli'nde "Paraya hayır" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Kırklareli Üniversitesi Tiyatro Kulübünce, Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezinde oynan oyun izleyenlerin beğenisini topladı.

Üniversite öğrencisi Gamze Gökçen tarafından yönetilen oyunda, Bartu Akgün, Abdullah Cem Ünal, Ela Nur Akıcı ve Duru Kandazoğlu sahne aldı.

Gökçen, oyunun ardından yaptığı konuşmada, tiyatroyu sanatı insanların iliklerine kadar işleme hedefi ile yola çıktıklarını söyledi.

Seyircilere ilgilerinden dolayı teşekkür eden Gökçen, oyunda sahne alan kulüp üyelerine de emeklerinden dolayı teşekkür etti.

- Makrome örgü yapımı kursu açılacak

Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce makrome örgü yapımı kursu açılacak.