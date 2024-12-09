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        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 6'sı tutuklandı

        Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 15:47 Güncelleme: 09.12.2024 - 15:53
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        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 6'sı tutuklandı
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        Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Kırklareli Adliyesine götürülen 28 şüpheliden 6'sı savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde satmak" suçundan tutuklandı.

        Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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