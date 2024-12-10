Kırklareli Valisi Turan, kütüphane inşaatında incelemede bulundu

Kütüphanenin en kısa sürede hizmete açılacağını ifade eden Turan, vatandaşları kütüphanelere davet etti.

Turan, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce ile binayı gezerek İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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