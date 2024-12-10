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        Kırklareli Valisi Turan, kütüphane inşaatında incelemede bulundu

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesinde yapımı süren halk kütüphanesinde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 10:18 Güncelleme: 10.12.2024 - 10:41
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        Kırklareli Valisi Turan, kütüphane inşaatında incelemede bulundu
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesinde yapımı süren halk kütüphanesinde incelemede bulundu.

        Turan, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce ile binayı gezerek İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Kütüphanenin en kısa sürede hizmete açılacağını ifade eden Turan, vatandaşları kütüphanelere davet etti.

        Turan, herkese günde en az 30 sayfa kitap okuması önerisinde bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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