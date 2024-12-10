Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Bosna Hersek'teki kardeş okul ziyaretinden dönen Lüleburgazlı öğrencileri makamında kabul etti.

Yüce, ziyarette Lüleburgaz Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem'den Kardeş Okul Projesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyet hakkında bilgi aldı.

Erdem, konuşmasında 8 Kasım Ortaokulu öğrencilerinin, Travnik Traula Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelerek etkinlik düzenlediklerini anımsattı.

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), öğrencileri bilimsel araştırmalara teşvik etmek amacıyla düzenlenen "10. İstanbul Buluş Şenliği Yarışması"nda hazırladıkları projeyle 7'nci oldu.

Travnik Traula Ortaokulu öğrencilerinin de mayıs ayında Lüleburgaz'ı ziyaret edeceğini ifade eden Erdem, proje ile öğrencilerin farklı ülke öğrencileriyle kaynaşıp faaliyetler gerçekleştirdiğini kaydetti.

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Bünyamin Uslu, yaptığı yazılı açıklamada, JPL-NASA mühendisleri tarafından ABD'de düzenlenen "Invention Challenge" isimli yarışma esas alınarak, aynı format ve içerikle İstanbul Bilgi Üniversitesinde gerçekleştirilen yarışmaya katıldıklarını belirtti.

Öğrencilerin yarışmada 5 metre uzaklıktaki bir hedefe, 60 saniyeden kısa bir sürede 50 adet şekeri fırlatan cihaz ürettiğini ifade eden Uslu, öğrencilerin ilk kez katıldıkları yarışmada 44 takım arasında 7'nci olduğunu kaydetti.