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        Kırklareli'nde yeni polis araçları törenle hizmete alındı

        Kırklareli'nde yeni polis araçları, düzenlenen törenle hizmete alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 16:42 Güncelleme: 11.12.2024 - 17:16
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        Kırklareli'nde yeni polis araçları törenle hizmete alındı
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        Kırklareli'nde yeni polis araçları, düzenlenen törenle hizmete alındı.

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen törende, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı, dernekler ve hayırsever iş insanlarının katkılarıyla alınan 22 araç ile 3 motosikleti inceledi.

        İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu'ndan araçlar hakkında bilgi alan Turan, araçların anahtarlarını polis memurlarına teslim etti.

        Turan, törende yaptığı konuşmada, kolluk kuvvetleriyle birlikte "mutlu ve huzurlu Kırklareli" sloganıyla görev icra ettiklerini belirtti.

        Tüm kolluk kuvvetlerinin temel referansının hukukun üstünlüğü olduğunu ifade eden Turan, vatandaşların huzuru, kamu esenliği ve kamu düzeni için görev yapan herkese teşekkür etti.

        Kırklareli'nin huzurlu ve sakin bir kent olduğunu anlatan Turan, emniyet ve jandarma teşkilatının tüm mensuplarını verdikleri mücadeleden dolayı tebrik etti.

        Turan, yeni araçların emniyet teşkilatına ve Kırklareli halkına hayırlı olmasını diledi.

        Çamuroğlu da Kırklareli'nde polis teşkilatının özverili çalışması ile suç ve suçlu oranında önceki yıllara göre azalma olduğunu belirtti.

        Suçların aydınlatılmasında da artış görüldüğünü ifade eden Çamuroğlu, kentte asayişin sağlanması için üstün gayret gösteren teşkilat mensuplarını tebrik etti.

        Konuşmaların ardından dua edilerek kurban kesildi.

        Törene, Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, İl Jandarma Komutan Vekili Yusuf Yurdugül ile ilçe kaymakamları katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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