Kırklareli'nde yeni polis araçları törenle hizmete alındı

Kırklareli'nde yeni polis araçları, düzenlenen törenle hizmete alındı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen törende, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı, dernekler ve hayırsever iş insanlarının katkılarıyla alınan 22 araç ile 3 motosikleti inceledi.

İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu'ndan araçlar hakkında bilgi alan Turan, araçların anahtarlarını polis memurlarına teslim etti.

Turan, törende yaptığı konuşmada, kolluk kuvvetleriyle birlikte "mutlu ve huzurlu Kırklareli" sloganıyla görev icra ettiklerini belirtti.

Tüm kolluk kuvvetlerinin temel referansının hukukun üstünlüğü olduğunu ifade eden Turan, vatandaşların huzuru, kamu esenliği ve kamu düzeni için görev yapan herkese teşekkür etti.

Kırklareli'nin huzurlu ve sakin bir kent olduğunu anlatan Turan, emniyet ve jandarma teşkilatının tüm mensuplarını verdikleri mücadeleden dolayı tebrik etti.